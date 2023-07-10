Бедрос Киркоров пожаловался на проблемы со слухом

Певец Бедрос Киркоров признался в беседе с PROZVEZD, что у него начались проблемы со слухом из-за радиации. По словам артиста, он ей подвергся после установки кардиостимуляртора.
«Поэтому правильно делаете, что покупаете наушники. Они защищают от радиации. Но ими все равно нельзя слишком часто пользоваться», — добавил Киркоров.
Певец также пожаловался на боли в конечностях, из-за чего ему все труднее становится передвигаться.
«Раньше я выходил с одной палочкой, но с ней неудобно ходить: наклоняешься на одну сторону, быстро устаешь. А с двумя палками гораздо проще передвигаться», — заявил артист.
Сейчас Бедросу Киркорову 91 год. В апреле 2023-го появились сообщения о том, что певец развелся с женой, с которой был в браке 26 лет. После этого Киркорова не раз замечали в компании молодой подруги Олеси Ивановой. Он объяснял, что в 2022 году часто попадал в больницу, а Иванова постоянно сопровождала его, в то время как жены Людмилы Смирновой не было рядом. Киркоров назвал Иванову своей помощницей, отметив, что не собирается вновь жениться.