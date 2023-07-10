Бедрос Киркоров пожаловался на проблемы со слухом

Сейчас Бедросу Киркорову 91 год. В апреле 2023-го появились сообщения о том, что певец развелся с женой, с которой был в браке 26 лет. После этого Киркорова не раз замечали в компании молодой подруги Олеси Ивановой. Он объяснял, что в 2022 году часто попадал в больницу, а Иванова постоянно сопровождала его, в то время как жены Людмилы Смирновой не было рядом. Киркоров назвал Иванову своей помощницей, отметив, что не собирается вновь жениться.