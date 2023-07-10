Заслуженная артистка Веденеева: мы не могли выходить из дома без макияжа
Заслуженная артистка России, советская и российская телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, почему ей и её коллегам приходилось выглядеть «с иголочки» не только на работе.
Ведущие советского телевидения всегда должны были быть «при параде», чтобы не разочаровать зрителей, объяснила артистка в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Была такая негласная установка: ты должна была и в жизни выглядеть, как картинка на экране», — добавила Веденеева.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что народная артистка России Татьяна Пилецкая отмечает 95-летний юбилей.