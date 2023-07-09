Разин ответил на критику продажи футболок с фотографиями Шатунов

Поклонники певца Юрия Шатунова осудили продюсера Андрея Разина за продажу футболок с изображением певца. В комментариях на странице Разина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) продюсера обвинили в наживе на образе исполнителя, ушедшего из жизни год назад. В ответ продюсер записал видеообращение, в котором заявил, что критика способствует вниманию аудитории к его продукции.

«Люди всегда неоднозначно выражаются в отношении меня. Но раз заходят на сайт, смотрят, слушают — значит, платят деньги. А если платят деньги — тогда ладно. Главное, чтобы деньги платили», — высказался Разин.

Продюсер также сообщил, что на концертах группы «Ласковый май» можно будет увидеть личные вещи Шатунова, которые хранятся в музее.

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Андрей Разин был руководителем «Ласкового мая» с 1988 года, в последние годы жизни Юрия Шатунова он конфликтовал с музыкантом и даже судился с ним за права на творчество коллектива. После смерти Шатунова продюсер решил возродить группу.