Виторган в Юрмале ищет няню для дочерей

Эммануил Виторган и Ирина Млодик в Юрмале владеют домом с участком земли. Строение признано памятником архитектуры – его нельзя перестраивать, а на участке, как пишет Экспресс Газета, высажено множество необыкновенных растений.

На Рижском взморье дочерям Эммануила Гедеоновича и Ирины Михайловны настоящее раздолье. Пятилетняя Этель и четырехлетняя Клара купаются в заливе, много играют и бегают на природе.

Немолодым родителям – 83-летнему Виторгану и 61-летней Млодик требуется помощница. Виторган опубликовал в социальной сети объявление о поиске няни. Проживать помощница будет в доме Виторгана и Млодик рядом со своими подопечными.

Работать предполагается до конца лета, обещаны выплаты в срок, бесплатное питание и выходные.

СМИ сообщали, что Эммануил Виторган, отец бывшего мужа Ксении Собчак, столкнулся с финансовыми проблемами. Трудности возникли из-за аренды трехэтажного особняка в центре Москвы.