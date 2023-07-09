СМИ: Курникова и Иглесиас оформили официальный брак
Анна Курникова и Энрике Иглесиас поженились после 20 лет совместной жизни. У Испанского певца и русской теннисистки трое детей - в 2017 году Анна родила двойняшек - сына Николаса и дочь Люси. В 2020 году появилась на свет дочь Маша.
Свадьба прошла практически тайно, очень скромно. Широкой публике сообщил о женитьбе певца его брат Хулио Иглесиас в эфире испанского лайв-шоу Сонсолес Онеги.
Как сообщает «Комсомольская Правда», в эфире шоу шла речь о свадьбе Тамары, сестры Энрике и Хулио. И тут последний проговорился, что Энрике тоже женат.
«Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все», - отметил певец.
Третий ребенок для Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой не стал неожиданностью. Как признался певец, они планировали детей после рождения близнецов, но не выбирали для этого время специально. Дочь решили назвать русским именем Маша.
«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — поделился Иглесиас.