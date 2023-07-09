СМИ: Курникова и Иглесиас оформили официальный брак

Анна Курникова и Энрике Иглесиас поженились после 20 лет совместной жизни. У Испанского певца и русской теннисистки трое детей - в 2017 году Анна родила двойняшек - сына Николаса и дочь Люси. В 2020 году появилась на свет дочь Маша.

Свадьба прошла практически тайно, очень скромно. Широкой публике сообщил о женитьбе певца его брат Хулио Иглесиас в эфире испанского лайв-шоу Сонсолес Онеги.

Как сообщает «Комсомольская Правда», в эфире шоу шла речь о свадьбе Тамары, сестры Энрике и Хулио. И тут последний проговорился, что Энрике тоже женат.

«Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все», - отметил певец.

Третий ребенок для Иглесиаса и бывшей теннисистки Анны Курниковой не стал неожиданностью. Как признался певец, они планировали детей после рождения близнецов, но не выбирали для этого время специально. Дочь решили назвать русским именем Маша.