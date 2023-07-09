Бьянка рассказала о проблемах со здоровьем
В начале года стало известно, что певица Бьянка перенесла тяжелую операцию. И лишь накануне исполнительница хита «Были танцы» рассказала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.
Медики нашли у нее не только проблемы с желудком, но и множество других. Так, звезде диагностировали гиперлордоз это состояние, при котором происходит изгиб позвоночного столба вперед и ряд других заболеваний, - информирует СтарХит.
«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того чтобы восстановить здоровье», — сказала она в интервью каналу FAMETIME TV.
Бьянка призналась, что эти проблемы создала себе она сама.
«Когда я была 49 килограмм, у меня рост 168 — 169, то ничего не ела. Я пила кефир и занималась спортом два раза в день. Утром у меня была кардионагрузка. Вечером — силовая», — констатировала певица.
Были и психологические трудности. Бьянка просто боялась что-то есть.
«У меня в голове такое было: если сейчас, не дай Бог, я съем жареную картошку или шоколадку, майонеза лизну, то у меня сразу все на животе вылезет или на попе целлюлит. Это была какая-то болезнь», — рассказала артистка.
Певица Бьянка родилась и выросла в Минске, но уже в 15 лет знала: все ее мечты сбудутся, если она переедет в Москву. Это случилось, когда девушке было 24 года. Она привезла в столицу свой «русский народный R&B», как она сама называет свой стиль.