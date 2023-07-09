Бьянка рассказала о проблемах со здоровьем

«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны, для того чтобы восстановить здоровье», — сказала она в интервью каналу FAMETIME TV.