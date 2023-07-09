Агурбаш рассказала, как стала героем швейцарского курорта
Анжелика Агурбаш рассказала об одном из самых отчаянных поступков в своей жизни. Певица несколько лет назад спустилась с самой высокой горы Швейцарии на дельтаплане.
В разговоре с журналистами 5 Канала на музыкальной премии телеканала ММТВ Анжелика похвасталась, что пять лет назад неожиданно для себя стала героем одного из курортов в Швейцарии. Туристам предлагался спуск на дельтаплане, и никто не мог решиться на такое опасное мероприятие. Агурбаж же решила показать детям, какая у них отважная мама.
«И я, когда подошла к этой птице, там было всего четыре алюминиевых трубочки и крылья, я подумала, что я сошла с ума. Но мне отступать было уже некуда. Потому что со мной были мои дети, и самое главное, мои сыновья, которым я должна была доказать, что мама ничего не боится», — рассказала исполнительница.
Звезда сообщила, что с тех пор гордилась собственной храбростью. Однако повторять что-либо подобное уже не планирует.
Ранее Анжелика Агурбаш призналась, что очень не любила школу, настолько, что помнит об этом до сих пор. В старших классах она много прогуливала, поскольку главным для нее была подготовка к поступлению в театрально-художественный институт.