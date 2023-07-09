Агурбаш рассказала, как стала героем швейцарского курорта

«И я, когда подошла к этой птице, там было всего четыре алюминиевых трубочки и крылья, я подумала, что я сошла с ума. Но мне отступать было уже некуда. Потому что со мной были мои дети, и самое главное, мои сыновья, которым я должна была доказать, что мама ничего не боится», — рассказала исполнительница.