Михаил Порошин о дочери: «Ее надо успеть поймать»

Михаил Порошин в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал о том, что до сих пор удивляется, как его дочь Мария успевает воспитывать пятерых детей и при этом активно работать.

Мария Порошина - востребованная артистка. Она постоянно занята на службе в театре и гастролях, а также на съемках. Ее отец признался, что у дочери практически не бывает отпусков. В лучшем случае, удается выкроить неделю, - пишут 7days.ru.

«Мы зимой улетаем в Индию на 2–3 месяца. К нам на неделю прилетела Маша с двумя дочками. Основной приоритет Маши — это, конечно, творчество. И дети, она же должна их одеть, обуть, накормить, чтобы занимались в каких-то секциях. Всех их надо отвезти, привезти. По-моему, у Маши даже водитель есть», - рассказал он.

Михаил отметил, что, когда звонит дочери, то редко застает ее дома: дочь отвечает ему то из Сочи, то из Владивостока.

«Ее надо успеть поймать. Машины дети с няней. Серафима и Груня уже тоже взрослые, они без няни обходятся, двум младшим няня еще нужна, конечно. С Машей я встречаюсь, когда она в Москве», — уточнил он.