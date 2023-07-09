Отец Киркорова рассказал о молодой помощнице
Некоторое время назад в одном из выпусков шоу «Ты не поверишь!» Киркоров-младший рассказал, что у отца появилась «красивая женщина», которая о нем заботится. Позднее Бедроса Филипповича стали замечать в компании молодой незнакомки, и пошли слухи о его разводе после 26 лет брака.
Накануне Бедрос Киркоров был гостем программы «Секрет на миллион». 91-летний артист сообщил, что с Олесей Мельниковой он познакомился на одном из концертов сына. Олеся – фанатка Филиппа, и хотела передать ему маленький подарок. Но охрана поп-короля женщину и близко не подпустила. Ей в тот раз помог Киркоров-старший, - информирует портал vokrug.tv.
А когда Бедрос Филиппович попал в больницу, где ему установили кардиостимулятор, Олеся помогала ему пройти период реабилитации.
«И, когда я попал в больницу, где-то пресса сообщила. У нее был мой номер телефона. Она мне звонит, а я ей говорю, что в больнице. Она спросила, может ли прийти, чтобы навестись меня. Она пришла и начала задавать такие вопросы как близкий человек. И постепенно стала окружать заботой», - рассказал артист.
Лера спросила, правдивы ли слухи о его предстоящей свадьбе с Олесей. Бедрос Филиппович ответил, что слухи лживы.
«Это неправда. Она любит меня как больного. Она любит меня как человека, которому хочет помочь», - объяснил он.
Бедрос Киркоров ранее рассказал, что решил расстаться с супругой Людмилой Смирновой, в браке с которой прожил 26 лет, из-за закончившейся любви.