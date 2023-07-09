Отец Киркорова рассказал о молодой помощнице

«И, когда я попал в больницу, где-то пресса сообщила. У нее был мой номер телефона. Она мне звонит, а я ей говорю, что в больнице. Она спросила, может ли прийти, чтобы навестись меня. Она пришла и начала задавать такие вопросы как близкий человек. И постепенно стала окружать заботой», - рассказал артист.