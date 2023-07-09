Андрей Чадов тайно женился на 28-летней модели
Актер Андрей Чадов подтвердил слухи о тайной свадьбе с 28-летней моделью Анастасией Виноградовой. На фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» он заявил журналистам, что бракосочетание прошло в узком кругу самых близких людей. Об этом сообщает «СтарХит».
«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет все камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только ее родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой», — поделился артист.
За несколько месяцев до этого заявления Чадов спровоцировал слухи о своей свадьбе. Он опубликовал снимок Виноградовой после салона красоты, где она хвастается новой прической. «Довольна жена, довольный муж», — написал Чадов.
Артист также рассказывал, что не хочет громкое свадебное торжество.
«Наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — говорил Чадов.
Известно, что ранее 43-летний актер встречался с певицей и актрисой Светланой Светиковой и ни разу не был женат.