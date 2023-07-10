Бедрос Киркоров раскрыл условия своего брачного контракта

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, рассказал в шоу «Секрет на миллион», что разводится с жена Людмилой Смирновой из-за брачного контракта.

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Киркоров-старший признался, что расстался со Смирновой около 12 лет назад. Тогда жена не захотела ехать вместе с артистом в Москву. Она желала продолжить научную деятельность и построить карьеру в Новгороде.

Киркоров-старший считает, что племянница Смирновой подтолкнула его жену оформить брачный договор. Супруга артиста составила контракт, в котором сказано, что все имущество певца записано на ее имя. Звезда признался, что был очень удивлен такими условиями.

«У нас два дома, которые мы купили. Я там купил дом, в которым мы живем сейчас. Это стоит деньги. Филипп посылал деньги, а она выписала все на свое имя. Я увидел это и ничего ей не сказал, я сказал: «Бог пусть распределит», — рассказал артист.

Киркоров-старший отметил, что сам стал инициатором развода.

«Я сказал ей, что машину возьму, а все остальное оставляю тебе», — заявил звезда.

По словам Киркорова-старшего, жена хотела оставить и машину. Как заявил артист, женщина жаловалась, что ей нужен автомобиль для поездок в университет. У Смирновой третья категория инвалидности. Также женщина уже несколько лет борется с раком груди.

Киркоров-старший отметил, что у него тоже есть проблемы со здоровьем и третья категория инвалидности.