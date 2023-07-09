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Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

Музыкант Элтон Джон выступлением в Стокгольме завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет. Последней песней, исполненной 76-летним музыкантом, ожидаемо стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года.

Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне
© ТАСС

Перед этим сэр Элтон сыграл на полностью заполненном стадионе Tele2 Arena один из своих самых известных хитов Your Song, после чего сказал: "Последняя песня, и мы завершаем в красивом Стокгольме, Швеция".

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"Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть ровно 52 года назад", - добавил музыкант, слова которого приводит телеканал ITV.

"Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен", - сказал музыкант поклонникам, некоторые из которых прилетели с другого конца света, чтобы стать свидетелями исторического события.

Как уточняет газета Daily Mail, за более чем 50 лет Элтон Джон, который пишет музыку к своим песням и известен экстравагантными костюмами и очками, дал свыше 4 тыс. концертов в более чем 80 странах.

В Стокгольме пианист и композитор подтвердил, что "больше никогда не отправится в турне". Сэр Элтон, однако, не исключил, что будет иногда выступать.

Рекордные сборы

Как передавала в марте газета The Sunday Times, сборы от прощального Farewell Yellow Brick Road Tour превысят $1 млрд. Сэр Элтон отправился в турне в 2018 году. Несмотря на паузу, вызванную пандемией коронавируса, он за время нынешних гастролей дал около 330 концертов. Последнее выступление в Великобритании состоялось на музыкальном фестивале в Гластонбери в конце июня. Музыканту предоставили самую престижную площадку фестиваля Pyramid Stage.

По состоянию на конец января, когда было дано 278 концертов, гастроли были признаны самыми кассовыми в истории - $817,9 млн. Элтон Джон таким образом побил рекорд турне The Divide Tour британского певца Эда Ширана ($776,4 млн). На третье место по сборам переместилась ирландская рок-группа U2 с турне The 360 Tour ($736,4 млн).

Музыкальный журнал Rolling Stone поставил Элтона Джона на 49-ю строку в списке величайших исполнителей, в числе его трофеев пять музыкальных премий "Грэмми", две кинопремии "Оскар" и два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.