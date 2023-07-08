Калныньш заявил, что Россия должна платить ему пенсию

Ивар Калныньш в одном из последних интервью сказал, что должен получать российскую пенсию.

«Госкино миллион зарабатывало... Это государственное кино. Но пенсию они должны мне дать... Мои-то платят...» - сообщил актер.

Еще в 1972-м году Ивар Калныньш с Рижской киностудии попал на «Мосфильм» В его фильмографии 120 картин, большая часть из которых снята в России, - пишет aif.ru Последний сериал с участием прибалтийского актера – «За счастьем» - увидел свет в России три года назад.

Затем Ивар публично заявил, что прекращает сотрудничество с российскими студиями. На этом фоне достаточно странно выглядит его заявление об интересе к российским пенсионным выплатам.