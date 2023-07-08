Боня раскритиковала внешний вид Собчак

«Кажется теперь я понимаю, почему госпожа Собчак моет мне кости в своем телеграм-канале с периодичностью раз в неделю. Дело в том, что это кадр из австрийского интервью, где Анатольевна не смогла предложить свои услуги по ретуши и освещению кадра», — написала Боня в микроблоге, спутав при этом Австралию с Австрией.