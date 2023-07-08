Боня раскритиковала внешний вид Собчак
Конфликт между Викторией Боней и Ксенией Собчак продолжается. Напомним, Ксения нелицеприятно отозвалась о стиле Виктории, а та, в свою очередь, заявила, что журналистка просто завидует ее успеху.
В доказательство своих слов Боня в микроблоге опубликовала скриншот из интервью Собчак в программе 60 Minutes Australia. Действительно, Ксения там выглядела не лучшим образом. Об этом пишет издание super.ru
«Кажется теперь я понимаю, почему госпожа Собчак моет мне кости в своем телеграм-канале с периодичностью раз в неделю. Дело в том, что это кадр из австрийского интервью, где Анатольевна не смогла предложить свои услуги по ретуши и освещению кадра», — написала Боня в микроблоге, спутав при этом Австралию с Австрией.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня назвала возможную причину конфликта с журналисткой и экс-ведущей проекта Ксенией Собчак.
Блогерша посчитала, что коллега начала испытывать к ней неприязнь после ее успеха в Европе, в частности, после нескольких появлений на красной ковровой дорожке международного Каннского кинофестиваля. Об этом она заявила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала «Fametime TV».
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