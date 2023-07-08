Бритни Спирс сама себя побила, считает полиция США

Американская полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс, поскольку никакого избиения не было. Так объявили правоохранители в США после того, как был изучен материал с видеокамер, запечатлевших инцидент. Об этом рассказывает gazeta.ru со ссылкой на издание The Guardian.

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Охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы резко убрал руку певицы с плеча своего подопечного, и та непреднамеренно ударила себя по лицу. После того, как полиция убедилась, что преступления не было, следственные действия по делу были завершены.

Ранее СМИ сообщали, что Бритни Спирс хотела сделать памятное селфи с баскетболистом Виктором Вембаньяма, которого увидела в одном из ресторанов Лас-Вегаса.