Бритни Спирс сама себя побила, считает полиция США
Американская полиция закрыла дело об избиении Бритни Спирс, поскольку никакого избиения не было. Так объявили правоохранители в США после того, как был изучен материал с видеокамер, запечатлевших инцидент. Об этом рассказывает gazeta.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы резко убрал руку певицы с плеча своего подопечного, и та непреднамеренно ударила себя по лицу. После того, как полиция убедилась, что преступления не было, следственные действия по делу были завершены.
Ранее СМИ сообщали, что Бритни Спирс хотела сделать памятное селфи с баскетболистом Виктором Вембаньяма, которого увидела в одном из ресторанов Лас-Вегаса.
Певица подошла к звезде NBA со спины и хлопнула его по плечу, охранник отреагировал моментально. Селебрити упала на землю, отряхнулась и отошла в сторону. А обидчик, узнав ее, тут же извинился: «Ты понимаешь, каково это, когда тебя окружают фанаты». Но Бритни подала заявление в полицию.