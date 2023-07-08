Чадов рассказал о тайной свадьбе

«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет все камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только ее родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой. Свадьба прошла в Москве. Пришли, расписались. У нас никто ничего не спрашивал, слава Богу», - рассказал Андрей.