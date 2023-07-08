Чадов рассказал о тайной свадьбе
Андрей Чадов долгое время не комментировал изменение семейного статуса, хотя слухи о том, что он женился, ходили уже несколько месяцев. И вот на фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле он впервые появился вместе с супругой.
В беседе с журналистами «Московского Комсомольца» Чадов признался, что не любит выносить личное на всеобщее обозрение.
«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет все камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только ее родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой. Свадьба прошла в Москве. Пришли, расписались. У нас никто ничего не спрашивал, слава Богу», - рассказал Андрей.
Избранницей 38-летнего Чадова стала 24-летняя модель Анастасия Виноградова. Она уже успела побывать замужем и в конце 2018 года развелась с актером Сергеем Ефремовым.