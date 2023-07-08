Инин высказался по поводу карьеры своего внука в Голливуде

«Внук с правнучкой в Америке. Когда началась СВО, они уехали. Люди ищут лучшей доли, но я этого не понимаю. Он закончил ВГИК, снял две удачные короткометражки. У него, как у всякого молодого таланта, уверенность в том, что его ждут в Голливуде. Я мягко объяснял ему, что Голливуд нас не ждет. Но он вернется, я думаю», — считает Инин.