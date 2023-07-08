Инин высказался по поводу карьеры своего внука в Голливуде
Аркадий Инин был гостем передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Драматург, в частности, высказался о карьерных перспективах своего внука Павла, который в прошлом году уехал в Америку покорять Голливуд.
Аркадий Яковлевич к планам внука относится скептически. Он считает, что, спустя некоторое время, Павел вернется в Россию, - информирует СтарХит.
«Внук с правнучкой в Америке. Когда началась СВО, они уехали. Люди ищут лучшей доли, но я этого не понимаю. Он закончил ВГИК, снял две удачные короткометражки. У него, как у всякого молодого таланта, уверенность в том, что его ждут в Голливуде. Я мягко объяснял ему, что Голливуд нас не ждет. Но он вернется, я думаю», — считает Инин.
Ранее сатирик Инин рассказал, как Гайдай отказал Трампу в съемках. По словам Инина, Трамп хотел сняться в картине Гайдая 1992 года «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».