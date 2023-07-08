Агурбаш призналась, что была троечницей и ненавидела школу
Анжелика Агурбаш на музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые имена» в беседе с журналистами призналась, что очень не любила школу, настолько, что помнит об этом до сих пор. В старших классах она много прогуливала, поскольку главным для нее была подготовка к поступлению в театрально-художественный институт, - пишет 5 Канал.
«Я была такой непокорной и своенравной девочкой. У меня в аттестате за 11-й класс было 13 троек. Я терпеть не могла школу. Я не могла дождаться, когда наступит тот счастливый день, когда я проснусь и мне больше никогда не надо будет идти в школу», — рассказала Агурбаш.
По словам Анжелики, далеко не все педагоги любят свою работу и заботятся о детях, многие, наоборот, самоутверждаются за счет учеников.
«Я очень не любила таких учителей, которые меня ужимали в моих правах человеческих», — сказала она.
Не повезло и младшему сыну Анжелики. 19-летний Анастас тоже сталкивается педагогами, которые ставят оценки, принимая во внимание не знания ребенка, а субъективное отношение к ученику.
Многокомнатная квартира в Крылатском, которую в свое время певице Анжелике Агурбаш не удалось отвоевать у своего супруга бизнесмена Николая Агурбаша при разводе, по решению суда ушла за долги.