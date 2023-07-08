Агурбаш призналась, что была троечницей и ненавидела школу

«Я была такой непокорной и своенравной девочкой. У меня в аттестате за 11-й класс было 13 троек. Я терпеть не могла школу. Я не могла дождаться, когда наступит тот счастливый день, когда я проснусь и мне больше никогда не надо будет идти в школу», — рассказала Агурбаш.