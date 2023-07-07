Паша Техник перезабьет тату с нацистской символикой

"Паша выйдет из изолятора временного содержания и будем разговаривать. Думаю, естественно переделает. Не могу за него ничего сказать, будем разговаривать на эту тему. Она (татуировка. – Прим. ред.) была сделана, когда он был в не очень хорошем состоянии", – объяснил представитель рэпера.