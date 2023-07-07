Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

Очередной музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Мальмё на юге Швеции 7, 9 и 11 мая 2024 года. Об этом в пятницу сообщается на странице конкурса в Twitter.

"Добро пожаловать обратно в Мальмё! Мальмё примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Заинтересованность в проведении конкурса проявили несколько шведских городов, в том числе Стокгольм, Гётеборг и Эрншёльдсвик. Как пояснила исполнительный продюсер "Евровидения-2024" Эбба Адилссон, после конкурса 2013 года в Мальмё "появилось больше современных мест для встреч", власти и жители стараются "предложить гостям и жителям принять активное участие в праздничных мероприятиях, которых будет даже больше, чем в прошлый раз".

Швеция устраивает Евровидение после победы в этом году певицы Лорин. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая на "Мальмё арене".