Пенкин назвал лучших российских певцов

Вот взять артистов, допустим, от 1990 до 2023 года — многие были звездами. И где они теперь? Где эти песни? Они «однодневные» — и песни, и исполнители. Разве это искусство? Искусство — это певцы Сергей Лемешев и Дмитрий Хворостовский, балерины Анна Павлова и Майя Плисецкая, опять же, уже упоминавшиеся Магомаев, Ободзинский. Вот это глыбы, — сказал Пенкин.