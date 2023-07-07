Александр Ширвиндт чуть не развелся с женой из-за рыбалки

Актер Александр Ширвиндт признался в беседе с eg.ru, что его брак с Натальей Белоусовой могла разрушить рыбалка.

Ширвиндт объяснил, что очень любит рыбалку, поэтому хранит у себя дома червей. По словам артистка, его жена не любит этих насекомых и при виде их «падает в обморок». Белоусова даже не может видеть навозных червяков, которых артист держит в холодильнике и используется в качестве приманки для рыбы.

«Однажды жена всерьез заговорила о разводе после одного невинного ЧП. Мы приехали в Дом отдыха актеров в Плесе. Актер Родион Александров, уезжая, оставил мне целый ящик червяков, которых сам вывел. Я недозакрыл этот ящик, и миллион червяков расползлись по всему нашему гостиничному номеру», — вспомнил актер.

Белоусова и Ширвиндт поженились в 1957 году. В 1958-м у них родился сын Михаил. Впоследствии он стал телеведущим. В июле 2022 года Ширвиндт-младший рассказал, что его отец ежегодно проходит медицинский чек, перед тем как поехать на 3 недели на рыбалку.