Охрана известного баскетболиста избила Бритни Спирс

По данным портала TMZ, Спирс пыталась сфотографироваться с 19-летним спортсменом, заметив его в ресторане отеля Aria. Певица похлопала его по спине, затем по правому плечу, чтобы озвучить свою просьбу. Однако в этот момент ее ударили, и Спирс упала на землю. После этого инцидента представители певицы подали заявление о нанесении побоев.