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Охрана известного баскетболиста избила Бритни Спирс - СМИ

В Лас-Вегасе полиция расследует жалобу об избиении Бритни Спирс. На певицу напала охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма.

Охрана известного баскетболиста избила Бритни Спирс
© globallookpress.com

По данным портала TMZ, Спирс пыталась сфотографироваться с 19-летним спортсменом, заметив его в ресторане отеля Aria. Певица похлопала его по спине, затем по правому плечу, чтобы озвучить свою просьбу. Однако в этот момент ее ударили, и Спирс упала на землю. После этого инцидента представители певицы подали заявление о нанесении побоев.

В материале сказано, что нападавшим оказался директор по безопасности клуба «Сан-Антонио» Дамиан Смит. Мол, он не пытался причинить вред певице, а только защищал Вембаньяму.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что бывшего супруга американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александера признали виновным. Он незаконно проник на ее свадьбу и устроил дебош с дракой.