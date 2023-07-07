Охрана известного баскетболиста избила Бритни Спирс - СМИ
В Лас-Вегасе полиция расследует жалобу об избиении Бритни Спирс. На певицу напала охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма.
По данным портала TMZ, Спирс пыталась сфотографироваться с 19-летним спортсменом, заметив его в ресторане отеля Aria. Певица похлопала его по спине, затем по правому плечу, чтобы озвучить свою просьбу. Однако в этот момент ее ударили, и Спирс упала на землю. После этого инцидента представители певицы подали заявление о нанесении побоев.
В материале сказано, что нападавшим оказался директор по безопасности клуба «Сан-Антонио» Дамиан Смит. Мол, он не пытался причинить вред певице, а только защищал Вембаньяму.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что бывшего супруга американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александера признали виновным. Он незаконно проник на ее свадьбу и устроил дебош с дракой.