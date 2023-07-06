Популярный комик рассказал о связанном с Харламовым неудачном выступлении

Популярный российский комик Антон Шастун рассказал о связанном с юмористом Гариком Харламовым неудачном выступлении в Comedy Club. Историей он поделился в шоу «Цитаты», запись которого доступна во «ВКонтакте».

© Lenta.ru

По словам Шастуна, речь идет о его первом выступлении в Comedy Club, для которого он приехал в Москву из Воронежа. Юморист заявил, что выходил на сцену после Харламова, который перед этим очень удачно выступил в образе барда Эдуарда Сурового и рассмешил зал.

«Выходит Мартирос (Гарик Мартиросян — прим. «Ленты.ру») и говорит: "Представитель воронежского стендапа, господин Шастун!" Вот так он меня представляет. Я выхожу, и все. Это было так плохо! На аудиторию, которая сидела в Comedy, сильно все не зашло», — вспомнил он.

Шастун также поиронизировал над такой очередностью выступлений комиков. Он добавил что впоследствии Мартиросян подробно объяснил ему, как следовало исправить монолог, который не понравился зрителям.