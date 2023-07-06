Стали известны участники второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

Телеканал ТНТ объявил первую пятерку участников второго сезона шоу «Новые Звезды в Африке». Об этом сообщили представители ТНТ в Telegram-канале.

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В новом сезоне поборются за 5 млн рублей актеры Михаил Стогниенко, Юлия Топольницкая и Александр Пташенчук, блогер Евгений Ершов, певец Влад Топалов.

Михаил Стогниенко получил наибольшую известность после участия в шоу «Однажды в России». Он также снимался в таких проектах, как «СамоИрония судьбы», «Галустян +», «Импровизация».

Юлия Топольницкая начала свою карьеру в 2014 году. В 2016-м она снялась в группы «Ленинград» на песню «Экспонат». Она снималась в «Однажды в России», «Comedy Woman», «Беспринципные», «Вы все меня бесите!», «Моя мама — шпион», «Девушки с Макаровым».

Александр Пташенчук также известен благодаря проекту «Однажды в России». Он играл в таких картинах, как «Модный синдикат», «Я худею», «Идеальная семья».

Евгений Ершов начинал как стример видеоигр, но позже стал записывать свою музыку и занялся рэпом.

Влад Топалов стал популярен в коллективе «Smash!!» с Сергеем Лазаревым. В 2004-м группа распалась. В 2006-м Топалов выпустил свой дебютный сольный альбом «Одинокая звезда».