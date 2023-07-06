Актриса Стеклова рассказала о жизни в Крыму

«Симферополь. Год я прожила там, пока родители обустраивались в Москве, и каждое лето было ознаменовано летними месяцами там — бабушка с дедушкой переехали из Краснодара в Симферополь работать в Симферопольской драме. Мне повезло, что их отправили в Симферополь, а не в Норильск», — отметила актриса.