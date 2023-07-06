Лена Полено может не появиться в перезапуске «Счастливы вместе»

«Мне друзья переслали радостную информацию и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: «Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку». Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не совсем в зоне доступа», — призналась звезда.