Лена Полено может не появиться в перезапуске «Счастливы вместе»
Юлия Захарова призналась, что ее пока не позвали в новый сериал «Букины». Слова актрисы цитирует Telegram-канал Mash.
«Мне друзья переслали радостную информацию и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: «Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку». Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не совсем в зоне доступа», — призналась звезда.
Предложение о съемках пока не поступило и Павлу Савинкову. По его словам, никто из создателей проекта не связывался с ним.
Захарова исполнила в сериале «Счастливы вместе» роль Лены Полено. Савинков сыграл мужа Лены — Толика Полено.
5 июля стало известно, что на телеэкраны вернутся герои сериала «Счастливы вместе». Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся актеры, исполнившие главные роли, — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян. Точной информации, кто станет режиссером и сценаристом будущего проекта для ТНТ, пока нет.