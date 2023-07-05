Адель снова поругалась со зрителями и грозила им предметом, похожим на ружье

Популярной английской певице Адель не впервой ругаться со зрителями. И хотя поет она нежные, романтичные баллады о красивых чувствах, на концертах нередко сквернословит. И может резко сказануть что-то в зал с бесцеремонностью портового грузчика. Но в этот раз Адель разгулялась совсем не на шутку.

На шоу в Лас-Вегасе певица вышла на сцену с предметом, издалека очень смахивающем на укороченное ружье для пейнтбола. И гневно заявила зрителям, пару раз по привычке сбившись на лапидарную лексику: "Люди стали забывать о правилах хорошего поведения на концертах. Бросают всякую дрянь в артистов. Но я вас заверяю, что если посмеете что-то бросить в меня, то я вас пристрелю!"

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После чего подошла к краю сцены и в самом деле пульнула в сторону зрителей: хорошо, что предмет оказался механизмом, который стрелял скрученными в тугой шар белыми футболками с изображениями самой Адель. Одна из девушек в зале сразу стала благодарно рассматривать неожиданный дар.

Но Адель всем своим видом показала, что не шутит. Мол, если в нее и вправду чем-то швырнут, то может вынести и что-то похлеще.

Повод волноваться у нее был.

В артистов и прежде что-то бросали. Еще в 60-70-е поклонницы метали в мужчин-кумиров свои трусики или лифчики с записанными на них номерами телефонов.

Потом нравы стали жестче. Так, в Оззи Осборна однажды запустили летучей мышью, Элиса Купера любят забрасывать игрушечными машинками, которые он коллекционирует. А в не понравившихся рокеров подвыпившие фанаты кидают на хэви-метал фестивалях пластмассовые стаканы с пивом, благо стеклянные бутылки там давно, на всякий случай, не продают.

Теперь взялись и за женщин.

В лицо певицы Биби Рэксы в Нью-Йорке бросили мобильный телефон, и в больнице ей пришлось накладывать несколько швов. А в Pink, не найдя ничего под рукой, фанатка метнула пакет с прахом собственной матери. Летающие зажигалки и монеты давно уже никто не считал.

И вот теперь Адель решила подстраховаться. Да, на том концерте в Лас-Вегасе в нее ничего в итоге не кинули.