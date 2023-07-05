Павел Воля рассказал, кто главный в его семье

Шоумен Павел Воля рассказал в интервью с Hello!, что они и его жена Ляйсан Утяшева вместе делят ответственность в семье.

Воля пошутил, что роли в их браке распределяются только при лепке мантов — он отвечает за мясо, а Утяшева – за тесто. По мнению комика, «один в поле не воин». Жена юмориста уточнила, что в их семье нет задачи распределять все обязанности по гендерным ролям.

«Отношения в паре — это всегда танец. А парный танец оттого и красив, что оба партнера солируют одновременно, давая друг другу пространство и поддерживая друг друга», — отметила Утяшева.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. 14 мая 2013 года у них родился сын в Майами. Мальчика назвали Робертом. 5 мая 2015 у звезд появилась на свет дочь София.