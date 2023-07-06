Шаляпин назвал «раздутой историей» нападение Светличной на медсестру

Певец Прохор Шаляпин отреагировал на новость о том, что актриса Светлана Светличная напала на медсестру в больнице. Его слова цитирует Teleprogramma.pro

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«Значит, медсестра заслужила. Даже если у нее деменция и что-то с головой, она просто так не нападет. Наверняка, это все преувеличено. Я думаю, что это раздутая история», — заявил артист. Он заверил, что актриса слишком хрупкая, чтобы причинить кому-либо вред.

«И нужно с уважением относиться к Светлане Светличной и ее возрасту. Никого не убила – и хорошо! Светлана Афанасьевна – яркий, талантливый человек», — отметил Шаляпин.

Исполнитель считает, что актрису необходимо поддержать в трудный период жизни.

4 июля подруга сообщила, что Светлана Светличная напала на медсестру в клинике. «Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру», — заявила женщина.