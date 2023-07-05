Орбакайте признали невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске

Российскую певицу Кристину Орбакайте признали невиновной во внезапном отъезде за границу и срыве концерта в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В январе 2023 года Николай Ж. из Южно-Сахалинска решил организовать концерт Орбакайте и, по его заявлению, утвердил с менеджером артистки даты. После этого он заплатил 321 тыс. руб. за аренду «Чехов-центра». Во время подготовки промо-кампании Орбакайте заявила, что уезжает за границу и выступить не сможет из-за срочных обстоятельств.

Николай попробовал возместить ущерб через суд, однако дело было решено в пользу певицы.

В последнее время Кристина Орбакайте все чаще проводит время за границей. Артистка живет в США, где находится ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, а также дети – Дени Байсаров, Клавдия Земцова и Никита Пресняков. Недавно знаменитость рассказала, что ее дочь перешла в среднюю школу в США.