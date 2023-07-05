Звезда «Реальных пацанов» Федункив рассказала об отношениях со свекровью-итальянкой
Актриса Марина Федункив рассказала об отношениях со свекровью. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.
«Не могу сказать, что свекровь — большой фанат кулинарии, но с ней всегда здорово проводить время, потому как в душе она немного «хулиганка», притом что и в поведении, в манерах — настоящая аристократка. С ней не скучно, и я учусь у нее любви к жизни», — призналась артистка.
По словам звезды «Реальных пацанов», она счастлива с супругом-итальянцем. Она заверила, что после замужества расцвела и стала более женственной.
«Я как будто вторую молодость проживаю, наслаждаюсь жизнью. Он сделал меня спокойнее, позволил чувствовать себя женщиной, где-то слабой, где-то кокетливой», — рассказала Федункив.
Знаменитость в 51 год вышла замуж за бизнесмена-итальянца Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет. Федункив не исключает, что у них с избранником появится общий ребенок. По словам актрисы, они с мужем прошли проверку на прочность во время самоизоляции. После этого они и решили связать себя узами брака.
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