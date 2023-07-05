Федункив рассказала об отношениях со свекровью-итальянкой

«Не могу сказать, что свекровь — большой фанат кулинарии, но с ней всегда здорово проводить время, потому как в душе она немного «хулиганка», притом что и в поведении, в манерах — настоящая аристократка. С ней не скучно, и я учусь у нее любви к жизни», — призналась артистка.