Панин пожаловался на жизнь в Испании

Скандальный актер Алексей Панин признался, что в Испании ему живется не сладко. Звезде фильма «Жмурки» за границей многого не хватает.

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Панин переехал в Испанию вместе с дочерью Анной. В солнечной стране он ведет курсы по актерскому мастерству и иногда играет в театре. Несмотря на это, артист не считает свою жизнь идеальной.

— Сейчас не хватает работы. И мамы…мама не умерла бы — было бы все прекрасно. В Россию не хочу, там мне тяжелее, потому что по тем улицам ходила мама, что-то связано с бывшей женой, дедушкой, — рассказал Панин в беседе Еленой Плотниковой.

3 мая в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма». В октябре прошлого года после взрыва на Крымском мосту актер опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта. Вскоре после этого МВД объявило актера в розыск.