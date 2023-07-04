Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 рассказала, почему продолжила петь на русском языке после того, как ее выступления отменили в России.

По мнению исполнительницы, ее концерт невозможно представить без русских песен. Тамара Михайловна подчеркнула, что вместе с грузинскими композициями на ее выступлениях звучат песни на русском языке, белорусском, украинском, иврите, идише, французском.

«Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование! Я счастлива, что я этому служу», – добавила звезда.

Напомним, в 2022 года Гвердцители перенесла российские концерты на неопределенный срок и переехала в Грузию. В марте певица сообщила, что работает над мюзиклом «Сансет Бульвар» в Армении.