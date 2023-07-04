Позы возлюбленной Тимати на новых откровенных фото рассмешили фанатов

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде и рассмешила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках модель запечатлена в черном боди, верх которого оформлен прозрачной тканью. Ее образ дополняют сапоги с высоким голенищем и атласный бант на поясе.

Подписчики обратили внимание на вызывающие позы манекенщицы.

«На последней фотке улыбка "привет, Собчак"», «Меня так врач просил изогнуться, когда проверял меня на сколиоз», «Ну, персик, конечно», «Какая хозяйственная», «Все очень красиво», — высказывались они.