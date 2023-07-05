Наталья Штурм прокомментировала слова сексолога о ее эксгибиционистских наклонностях

Певица Наталья Штурм ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на комментарий сексолога Евгения Кульгавчука о ее поведении.

© nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Штурм отметила, что в своем комментарии сексолог поставил ей «диагноз» «истероидный радикал». Звезда решила поинтересоваться в интернете, что это такое. Прочитав значение данного типа личности, певица согласилась с описанием. Она назвала Кульгавчука хорошим специалистом.

«Одна деталь. Я очень трудоспособна и не бросаю дело, не завершив. Наоборот, циклюсь на совершенстве. Но у меня вопрос к подписчикам. Это нужно лечить или вам нравится мой перфоманс?» — заявила артистка.

5 июля Евгений Кульгавчук заявил, что Штурм может выкладывать интимные фото в соцсетях по самым разным причинам. Сексолог отметил, что публикация обнаженных фото для некоторых людей — способ борьбы со стрессом. Он также намекнул, что у артистки могут быть эксгибиционистские наклонности. По его мнению, в структуре личности певицы есть истероидный радикал.

Сама Наталья Штурм призналась, что опубликовала в соцсети откровенные снимки ради фанатов и собственного спокойствия. Певица подчеркнула, что многие поклонники поблагодарили ее за откровенные фотографии. По словам Штурм, большинство поклонников понимают, что при помощи «секс-терапии» исполнительница избавляется от стресса и тревожных состояний.