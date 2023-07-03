Утяшева рассказала, кто ее удивил на съемках шоу «Выжить в Дубае»

Российская гимнастка, ведущая нового экстремального шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ Ляйсан Утяшева заявила, что на съемках проекта ее удивили актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, певица Ольга Серябкина, а также бывший футболист Павел Мамаев. Подробности она раскрыла в эфире «Шоу Воли», выпуск передачи доступен на Rutube.

© видео «Шоу Воли»

По словам Утяшевой, ее удивило то, что Рудова, Хилькевич и Серябкина не растерялись в начале съемок.

«Они с первой серии, я думаю, что вы это заметили, были очень сплоченные. Они поняли, что им делить нечего», — рассказала она.

В числе удививших ее участников ведущая «Выжить в Дубае» также назвала Мамаева. По ее словам, на этом проекте экс-футболист раскрылся с другой стороны. «Пашка молодец», — добавила Утяшева.

Ранее Утяшева рассказала о сложности съемок шоу «Выжить в Дубае». Она сообщила, что на съемочной площадке всегда дежурила скорая помощь.