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Сын Михаила Круга продает половину дома, в котором был убит артист

Сын Михаила Круга Дмитрий Воробьев заявил в беседе с kp.ru, что решил продать свою часть дома артиста.

Сын Круга продает половину дома артиста из-за конфликта в семье
© Wikimedia Commons

Половина особняка певца досталась Воробьеву в наследство после кончины Круга. Другая половина принадлежит сестре шансонье — Ольге Медведевой.

По данным издания, Воробьев выставил свою часть дома на аукцион за 30 млн рублей. Сын певца отметил, что будущий владелец может пользоваться любым помещением, так комнаты в доме не поделены.

Воробьев решил продать недвижимость из-за конфликта с тетей. По словам сына Круга, Медведева захотела стать собственницей всегда дома, чтобы делать на нем бизнес. Как заявил Воробьев, женщина хочет сдавать особняк посуточно и водить там экскурсии.

«Мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево со словами: «Давайте уезжайте, вам этот дом неправильно достался. Я тут единственная хозяйка!» — рассказал Воробьев.

1 июля 2002 года Михаила Круга застрелили в собственном особняке. В этот момент дома находились его дети, жена и теща. Артист скончался в возрасте 40 лет. Певца застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов — изначально вместе с сообщником Александр Агеевом они собирались лишь ограбить Круга.

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