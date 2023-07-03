Светлаков вернется на ТНТ
Юморист, бывший участник КВН Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ в качестве актера, телеведущего и продюсера. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Сообщается, что Светлаков подписал эксклюзивный контракт с медиакомпанией «Газпром-Медиа Холдинг», которая владеет ТНТ. Согласно договору, с 1 июля комик будет работать на телеканале в качестве актера, телеведущего и продюсера. Кроме того, он станет рекламным лицом ТНТ.
Светлаков будет участвовать как минимум в трех проектах канала: в новой юмористической передаче, в шоу собственного производства и в комедийном сериале.
Директор ТНТ Тина Канделаки, комментируя возвращение юмориста, заявила, что период, когда Светлаков вместе с коллегами Гариком Мартиросяном и Михаилом Галустяном начинал работать на канале, считается золотой эрой ТНТ.
«Сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным», — высказалась она.
Светлаков работал на канале ТНТ около десяти лет. Он снимался в шоу «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри передач «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году комик перешел на СТС.