Светлаков вернется на ТНТ

Юморист, бывший участник КВН Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ в качестве актера, телеведущего и продюсера. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что Светлаков подписал эксклюзивный контракт с медиакомпанией «Газпром-Медиа Холдинг», которая владеет ТНТ. Согласно договору, с 1 июля комик будет работать на телеканале в качестве актера, телеведущего и продюсера. Кроме того, он станет рекламным лицом ТНТ.

Светлаков будет участвовать как минимум в трех проектах канала: в новой юмористической передаче, в шоу собственного производства и в комедийном сериале.

Директор ТНТ Тина Канделаки, комментируя возвращение юмориста, заявила, что период, когда Светлаков вместе с коллегами Гариком Мартиросяном и Михаилом Галустяном начинал работать на канале, считается золотой эрой ТНТ.

«Сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным», — высказалась она.