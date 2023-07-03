Пенкин высказался об эмиграции

Российский певец Сергей Пенкин высказался на тему эмиграции, отметив, что несколько лет назад ему предлагали получить гражданство других стран. Об этом артист сообщил в разговоре с Teleprogramma.pro.

Во время беседы Пенкина спросили о его интервью, в котором он рассказал, что ему предлагали получить итальянское и американское гражданство.

«Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: "Вы же понимаете, что происходит в стране", — и предложили итальянское или американское гражданство», — объяснил артист.

Пенкин уточнил, что отказался от подобной возможности. По его словам, он хочет жить только в России, так как любит свою страну. Его также волнует вопрос, кем он будет в случае переезда.