Борисова пожаловалась на интернет-преследователя
Дана Борисова в личном блоге рассказала, что ее уже довольно давно преследует неадекватный поклонник, который предлагает ей деньги за личные фотографии. Об этом рассказывает moslenta.ru.
Вот и на этот раз, лишь только Дана начала отвечать на вопросы подписчиков, ей пришло сообщение:
«Дана 200 евро за фото твой».
Борисова публично отчитала навязчивого поклонника.
«Как же ты меня достал… Прости господи… Не успеваю блокировать тебя, маньяк, как ты пишешь с нового аккаунта», — написала она.
Ранее Дана Борисова на YouTube-канале «Жить» рассказала, что никак не может установить нормальное дружеское общение с бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за его матери.
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