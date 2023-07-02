Борисова пожаловалась на интернет-преследователя

Дана Борисова в личном блоге рассказала, что ее уже довольно давно преследует неадекватный поклонник, который предлагает ей деньги за личные фотографии. Об этом рассказывает moslenta.ru.

Вот и на этот раз, лишь только Дана начала отвечать на вопросы подписчиков, ей пришло сообщение:

«Дана 200 евро за фото твой».

Борисова публично отчитала навязчивого поклонника.

«Как же ты меня достал… Прости господи… Не успеваю блокировать тебя, маньяк, как ты пишешь с нового аккаунта», — написала она.