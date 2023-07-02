Банщикова вспомнила, как выступала дублером Варум на концерте

Актриса Анна Банщикова вспомнила, как выступала дублером Анжелики Варум на концерте
Актриса Анна Банщикова рассказала в YouTube-интервью Светлане Бондарчук о том, как была двойником Анжелики Варум на одном из концертов артистки. Это случилось еще до того, как Банщикова сыграла роль певицы в сериале «Каменская».
«Мы тогда еще с Максом (сооснователем группы «Секрет» Максимом Леонидовым, — прим. «Газеты.Ru») были вместе и ездили по разным концертам. Помню, что в тот день был какой-то сборный концерт — все выступали под плюс и дуэтами. Макс, кажется, пел с [Натальей] Ветлицкой, а Дима [Маликов] — с Варум. Маша (настоящее имя Варум, — прим. «Газеты.Ru») почему-то не приехала. И вот сидим мы в гримерке, приходит Дима и говорит: «Что мне делать?» — воспроизвела ситуацию актриса.
По ее словам, кто-то из артистов в шутку указал на нее, так как она внешне похожа на Анжелику Варум. По итогу ей действительно пришлось заменить певицу на этом концерте: «У меня был плащ с леопардовой подстежкой, который мы вывернули наизнанку. Меня немного подгримеровали, и мы отрепетировали танец с Димой. Помню, тогда был огромный стадион».
Банщикова добавила, что слушатели не увидели разницы: она благополучно раздала людям автографы после концерта, а потом фанаты ломились в автобус, на котором она уезжала с площадки, с криками: «Анжела, мы тебя любим».