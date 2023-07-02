Банщикова вспомнила, как выступала дублером Варум на концерте

«Мы тогда еще с Максом (сооснователем группы «Секрет» Максимом Леонидовым, — прим. «Газеты.Ru») были вместе и ездили по разным концертам. Помню, что в тот день был какой-то сборный концерт — все выступали под плюс и дуэтами. Макс, кажется, пел с [Натальей] Ветлицкой, а Дима [Маликов] — с Варум. Маша (настоящее имя Варум, — прим. «Газеты.Ru») почему-то не приехала. И вот сидим мы в гримерке, приходит Дима и говорит: «Что мне делать?» — воспроизвела ситуацию актриса.