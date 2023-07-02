Семенович показала фигуру в купальнике

«Быть худой или в теле, вот в чем вопрос. Главное быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире, а мыслями можно управлять, меняя наши установки в голове. И совсем не важно сколько вы при этом весите», - обратилась к подписчикам Семенович