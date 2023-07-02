Семенович показала фигуру в купальнике
Анну Семенович неоднократно упрекали в том, что она выступает за бодипозитив и превосходство красоты души над красотой тела, но при этом не забывает «улучшать» свои фотографии при помощи специальных редакторов. И вот певица выложила в микроблоге снимок без ретуши, сделанный на отдыхе в Турции, - пишет teleprogramma.pro.
«Быть худой или в теле, вот в чем вопрос. Главное быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире, а мыслями можно управлять, меняя наши установки в голове. И совсем не важно сколько вы при этом весите», - обратилась к подписчикам Семенович
Ранее 43-летняя российская певица и актриса Анна Семенович призналась, что уже 20 лет наращивает волосы. По словам певицы, проблемы с волосами у нее начались после постоянных выступлений, так как ей постоянно делали укладки и использовали различные средства для волос. Это все привело к тому, что состояние волосяного покрова резко ухудшилось.
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