В день памяти Зыкиной основной наследник на кладбище не появился

«По сути, родственников у Зыкиной и нет. Племянницу Катю то ли убили, то ли она каким-то загадочным образом умерла в конце прошлого года. О местонахождении племянника Сергея, которому достались все бриллианты Людмилы Георгиевны, до сих пор никто не знает. На наших каналах могли бы и почаще показывать выступления Людмилы Георгиевны. Но ее в эфире нет. Очень жаль: могли бы показать хотя бы в день смерти концерт на федеральном канале», - отметил Юлиан.