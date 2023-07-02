В день памяти Зыкиной основной наследник на кладбище не появился
Людмила Зыкина похоронена на Новодевичьем кладбище. 1 июля исполнилось 14 лет со дня смерти великой певицы. В день памяти Людмилы Георгиевны на кладбище собрались ее друзья, - пишет «Московский Комсомолец».
«Организованной церемонии не было. Неизменная помощница и директор Людмилы Георгиевны Таня Свинкова приехала самой первой. Убралась на могиле, поставила цветы. Приехала Ксюша Рубцова, благодаря которой и был установлен прекрасный памятник на могиле. Пришла певица Надежда Крыгина, музыканты, которые работали с Зыкиной», - рассказал певец Юлиан.
Ждали племянника Зыкиной Сергея, бывшего основным ее наследником. Но он не появился.
«По сути, родственников у Зыкиной и нет. Племянницу Катю то ли убили, то ли она каким-то загадочным образом умерла в конце прошлого года. О местонахождении племянника Сергея, которому достались все бриллианты Людмилы Георгиевны, до сих пор никто не знает. На наших каналах могли бы и почаще показывать выступления Людмилы Георгиевны. Но ее в эфире нет. Очень жаль: могли бы показать хотя бы в день смерти концерт на федеральном канале», - отметил Юлиан.
Знаменитая советская певица Людмила Зыкина скончалась 1 июля 2009 года в больнице от сердечно-почечной недостаточности. Наследство, оставленное артисткой, по слухам, было баснословным.