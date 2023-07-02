Борисова попросила у Бледанс совета, как помириться с бывшим мужем

Дана Борисова на YouTube-канале «Жить» рассказала, что никак не может установить нормальное дружеское общение с бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за его матери.

Та, по словам телеведущей, ее ненавидит и оскорбляет даже при дочери. Дана хотела бы наладить общение с экс-супругом, что, по ее мнению, оказало бы положительное влияние и на дочь Полину. Но пока сделать это не получается.

Дана обратилась к актрисе Эвелине Бледанс, чтобы получить советы по этому вопросу, - пишут dni.ru. Бледанс порекомендовала встретиться на нейтральной территории без третьих лиц и проговорить все проблемы. Эвелина так смогла помириться с отцами своих детей.