Борисова попросила у Бледанс совета, как помириться с бывшим мужем
Дана Борисова на YouTube-канале «Жить» рассказала, что никак не может установить нормальное дружеское общение с бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за его матери.
Та, по словам телеведущей, ее ненавидит и оскорбляет даже при дочери. Дана хотела бы наладить общение с экс-супругом, что, по ее мнению, оказало бы положительное влияние и на дочь Полину. Но пока сделать это не получается.
Дана обратилась к актрисе Эвелине Бледанс, чтобы получить советы по этому вопросу, - пишут dni.ru. Бледанс порекомендовала встретиться на нейтральной территории без третьих лиц и проговорить все проблемы. Эвелина так смогла помириться с отцами своих детей.
Напомним, знаменитость много лет конфликтует с отцом Полины, своим бывшим мужем Максимом Аксеновым. Несмотря на то, что Дана в суде добилась алиментов в два прожиточных минимума, то есть чуть больше 30 тысяч рублей, он продолжает высылать урезанную сумму.