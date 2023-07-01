Волочкова продемонстрировала шпагат в необычном ракурсе

Анастасия Волочкова опубликовала в своих социальных сетях фотографию, где она делает свой знаменитый шпагат, при этом ее держат на руках двое мужчин — певец Прохор Шаляпин и бизнесмен Александр Гришин.

«Свидание на троих», — так балерина подписала снимок

Instagram (организация запрещена в России)*

Как рассказывает 5 Канал, подписчики сочли идею снимка весьма пошлой, удивившись, для чего взрослой женщине и известной персоне снимать и выкладывать в интернет подобные сюжеты.

Ранее балерина Анастасия Волочкова пришла вместе с Прохором Шаляпиным на день рождения к его бывшей возлюбленной Анне Калашниковой.

Отмечается, что до этого Волочкова устроила фотосессию в белом платье в центре Москвы. На мероприятие к Калашниковой балерина пришла в том же «свадебном» наряде.

«Это была просто фотосессия, а свадьба у нас с Прохором будет позже» – пошутила балерина. Она также уколола именинницу, отметив, что «отбила у нее кавалера».