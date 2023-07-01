Юдашкина поделилась планами на ближайшее будущее
Марина Юдашкина после похорон супруга практически не появлялась на публике и не выходила на связь в социальных сетях. И лишь на днях она сообщила, что улетела в Дубай и нянчит там внуков.
Вдова российского модельера Валентина Юдашкина объяснила, что планирует провести несколько месяцев вместе с внуками, их у не трое - два мальчика и девочка, - рассказывает 5 Канал.
«Сейчас я у детей, общаюсь с внуками, они занимают все мое время», — сообщила она.
В Россию Юдашкина собирается вернуться не раньше осени.
Напомним, что единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым.
В 2016 году супруги родили сына, которого назвали Анатолий-Авраам. В 2018-м Галина Юдашкина родила еще одного мальчика, ему дали имя Аркадий-Аарон. В июле 2022 года у пары родилась девочка Агата-Ариелла.