Юдашкина поделилась планами на ближайшее будущее

Марина Юдашкина после похорон супруга практически не появлялась на публике и не выходила на связь в социальных сетях. И лишь на днях она сообщила, что улетела в Дубай и нянчит там внуков.

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Вдова российского модельера Валентина Юдашкина объяснила, что планирует провести несколько месяцев вместе с внуками, их у не трое - два мальчика и девочка, - рассказывает 5 Канал.

«Сейчас я у детей, общаюсь с внуками, они занимают все мое время», — сообщила она.

В Россию Юдашкина собирается вернуться не раньше осени.

Напомним, что единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым.