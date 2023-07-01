Дочь Полищук высказалась по поводу слухов о ссоре с братом

Слухи о том, что между детьми Любови Полищук — Мариэттой Цигаль-Полищук и Алексеем Макаровым ссора из-за жилплощади, уже довольно давно распространяются в социальных сетях. Дочь покойной звезды опровергла сплетни, рассказав, как обстоят дела на самом деле в интервью Катерине Гордеевой*.

Мариэтта однозначно заявила, что никаких имущественных споров после смерти матери у них с братом не возникало.

«Говорят, что мы с братом Лешей поссорились из-за другой квартиры, из-за маминой, в которой мы с мамой и папой жили. Это бабушкина-дедушкина жилплощадь, не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к Леше никаким боком.

Во-вторых, мы не поссорились! Ну, нравится им так рассказывать — ну, окей! Не разговаривают, не переписываются, вообще не знакомы друг с другом, детьми друг друга. И не ходят друг к другу в гости», - саркастически отметила Мариэтта

На вопрос, почему ранее она не комментировала ситуацию, Цигаль-Полищук объяснила, что не считала нужным публично что-то объяснять о личной жизни.

«Почему я должна кому-то что-то объяснять про свою семью? Про работу — пожалуйста», - сказала она.

Напомним, в 2005 году у Любови Полищук обнаружили рак. По одной версии, болезнь могла спровоцировать авария, в которую ранее попала актриса. По другой - смертельный недуг вызвала травма на съемках. Полищук несколько месяцев лечилась в онкоцентрах и терпела страшные боли.