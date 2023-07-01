Шварценеггер заявил, что будущее из фильма «Терминатор» наступило

Научная фантастика зачастую предсказывала будущее. Иногда сюжеты из книг и фильмов воплощались в жизнь спустя сотни лет, иногда – гораздо быстрее. Недавно Арнольд Шварценеггер заявил, что будущее, которое разворачивается в культовом фильме «Терминатор», уже наступило, - пишет kulturomania.ru со ссылкой на зарубежные издания.

«Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас. Возможно, что Джеймс Кэмерон оставил нам предостерегающее письмо», — сказал актер

Также Шварценеггер назвал Джима Камерона постановщиком номер один в мире, обратив внимание на его пророческий талант.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший с поста депутата Консервативной партии, выразил свои планы на будущее, вдохновившись фразой из фильма «Терминатор».

Как сообщает The Telegraph, политик призвал своих коллег по партии полностью выполнить Brexit и одержать победу на следующих выборах. В своих высказываниях он процитировал Арнольда Шварценеггера, сказав: