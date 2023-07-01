Сын Джигарханяна удивился ценам на продукты в Москве
Степан, сын покойного артиста Армена Джигарханяна, много лет живет в Соединенных Штатах. В Россию наследник Армена Борисовича приезжает не часто. Недавно он как раз прилетел в РФ, когда проходило сразу несколько светских мероприятий, в том числе день рождения сына Киркорова Мартина.
Степан пообщался со звездами и выложил фотоотчеты со встреч в личный блог.
Также Джигарханяна-младшего впечатлили московские магазины. По его словам, цены на продукты вдвое ниже, чем в Америке, - сообщает «Московский Комсомолец».
«Это удивительно», - резюмировал Степан.
Степана ранее считали богатым наследником. Но пасынок Армена Джигарханяна, сын его второй жены Татьяны Власовой, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что расходы на похороны актера оказались больше, чем оставшееся от него наследство.
По его словам, в результате проверок у актера обнаружили пять счетов. На одном числились две тысячи рублей, на другом — сумма нескольких пенсий, на остальных же и вовсе ничего не было.